Oferta concreta primita de Zlatan Ibrahimovici

Potrivit ziarului Gazzetta dello Sport si postului de televiziune Sky Sports Italia, AC Milan a demarat negocierile cu agentul starului suedez, Mino Raiola, pentru a incerca sa-l convinsa pe Ibrahimovic sa revina in Lombardia, unde a mai petrecut doua sezoane, intre 2010 si 2012.Atacantul suedez a marcat 42 de goluri in 61 de meciuri disputate in tricoul lui Milan, ajutand gruparea "rossonera" sa cucereasca ultimul sau titlu de campioana, la finalul sezonului 2010/2011.Potrivit publicatiei Gazzetta dello Sport, AC Milan doreste sa-l angajeze pe Ibrahimovic pentru sase luni, dar este dispusa sa-i plateasca 6,6 milioane euro daca suedezul va accepta sa semneze un contract pe un an si jumatate.In ciuda varstei sale (38 ani), Zlatan Ibrahimovic continua sa ramana un jucator bine cotat, dupa ce a reusit sa impresioneze in Liga nord-americana de fotbal (MLS), unde a inscris in total 54 de goluri si a oferit 17 pase decisive in 58 de partide disputate pentru Los Angeles Galaxy.