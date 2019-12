Salariu urias primit de Ibrahimovic la 38 de ani

Ziare.

Atacantul suedez in varsta de 38 de ani va primi 3 milioane de euro pentru jumatatea de sezon ramasa de disputat.Apoi, in functie de realizarile personale, contractul lui Ibrahimovic va fi prelungit automat pentru inca un an, cu un salariu de 6 milioane de euro!Zlatan Ibrahimovic a mai jucat la AC Milan in perioada 2010-2012, disputand 85 de meciuri si marcand 56 de goluri.In cariera sa, nordicul a mai evoluat pentru Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United si LA Galaxy.I.G.