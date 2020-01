Suedezii au distrus complet statuia lui Zlatan Ibrahimovici

Ziare.

Suporterii lui Malmo FF cerusera anterior ca statuia sa fie indepartata dupa ce Ibrahimovic a anuntat, pe 27 noiembrie, ca a achizitionat 25% din actiunile formatiei rivale Hammarby, clasata pe locul al treilea in editia din acest an a campionatului Suediei.Luna trecuta, mai multi vandali au taiat nasul statuii celebrului atacant, care a debutat ca fotbalist profesionist la Malmo FF, in urma cu doua decenii.Ibrahimovic, fostul atacant al lui Ajax, Juventus, Inter Milano Barcelona , Paris St-Germain si Manchester United , a semnat recent un contract cu echipa italiana AC Milan , de care s-a despartit in urma cu sapte ani.La sfarsitul lunii noiembrie, dupa ce presa a anuntat ca "Ibra" a devenit actionarul lui Hammarby, mai multi fani ai lui Malmo FF au dat cu spray cu vopsea pe statuie, au ars-o cu torte si au agatat un colac de toaleta pe un brat al sau. De asemenea, ei au scris mesaje rasiste in apropierea statuii. Casa lui Ibrahimovic din Stockholm fost si ea vandalizata, pe usa ei fiind scris "Iuda".