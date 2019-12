Suedezii au incercat sa taie cu fierastraul statuia lui Zlatan Ibrahimovici

Ziare.

De asemenea, vandalii au asezat o franghie pe gatul statuii. Incidentul a avut loc joi dimineata.Politia a amplasat un gard in jurul statuii, care a mai fost tinta unor acte asemanatoare dupa ce Ibrahimovic a investit intr-un alt club din campionatul Suediei.Pe 27 noiembrie, presa a anuntat ca Ibrahimovic a cumparat 25% din actiunile clubului Hammarby, care a incheiat pe locul 3 editia din acest an a campionatului Suediei.In aceeasi zi, mai multi fani ai lui Malmo FF au dat cu spray cu vopsea pe statuie, au ars-o cu torte si au scris mesaje rasiste in apropierea ei.Statuia de 3,5 m, care are aproximativ 500 de kg si e turnata in bronz, a fost dezvelita pe 9 octombrie.Purtatoarea de cuvant a politiei din Malmo, Eva-Gun Westford, a indicat ca politia a deschis o ancheta si incearca sa-i gaseasca pe faptasi cu ajutorul camerelor video."Cineva a incercat sa taie picioarele cu fierastraul. Exista acum riscul sa cada si am amplasat un gard in jurul ei", a spus Westford.Sculptorul care a realizat statuia, Peter Linde, a cerut incetarea actelor de vandalism. El a declarat pentru Sportbladet: "Lumea se poarta de parca ar fi la razboi, dar nu e razboi, e vorba de fotbal. E ceva atat de nebunesc ca nu poate fi respectat faptul ca Zlatan este un om liber. Vreau ca statuia sa fie reparata si restaurata, iar cei care fac aceste lucruri sa-si dea seama cat de prosti sunt."Ibrahimovic, fostul atacant al lui Ajax, Juventus, Inter Milano AC Milan , Paris St-Germain si Manchester United , cauta echipa dupa ce s-a despartit de Los Angeles Galaxy la incheierea sezonului din MLS.