Suedezii au vandalizat statuia lui Zlatan Ibrahimovici

Statuia de 3,5 m, care are aproximativ 500 de kg si e turnata in bronz, dezvelita pe 8 octombrie, in fata stadionului din Malmo, a fost arsa cu torte de fanii echipei locale, iar in apropierea ei au fost scrise cu vopsea mesaje rasiste, relateaza presa locala.''Mai multe persoane au vandalizat statuia si au dat cu spray cu vopsea'', a precizat purtatorul de cuvant al politiei, Jimmy Morin, pentru postul public de televiziune SVC, mentionand ca a fost deschisa o ancheta pentru vandalism.Fanii formatiei suedeze au cerut miercuri indepartarea statuii, furiosi ca atacantul de 38 de ani, care si-a inceput cariera la Malmo FF, a achizitionat 50% din actiunile AEG Suedia, care detine 47% din actiunile lui Hammarby, devenind astfel detinatorul a aproximativ un sfert din clubul suedez, care a incheiat pe locul al treilea editia din acest an a campionatului suedez.Ibrahimovic a evoluat in ultimele sezoane la echipa americana Los Angeles Galaxy, patronata de AEG, iar contractul sau s-a incheiat la finele acestui an.Golgheterul all-time al selectionatei Suediei, cu 62 de goluri in 116 meciuri , Ibrahimovic a mai jucat la Ajax Amsterdam AC Milan , Paris Saint-Germain si Manchester United , cu care a cucerit numeroase trofee.