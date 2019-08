Un autogol de cascadorii rasului a stricat petrecerea lui Zlatan Ibrahimovici din MLS (Video)

LA Galaxy score an own goal in one of the oddest ways possible 😬 pic.twitter.com/mYH41FJ0G2 - ESPN FC (@ESPNFC) August 18, 2019

LA Galaxy i-a intalnit pe cei de la Seattle Sounders in runda curenta din MLS, iar scorul a fost unul egal, 2-2, cu Zlatan Ibrahimovici marcand ambele goluri ale gazdelor, in minutele 45 si 65, ultimul din penalti.Suedezul isi confirma forma foarte buna, avand 20 de goluri marcate in 21 de partide din acest sezon.Rezultatul final a fost insa stabilit intr-un mod hilar, dupa un autogol inedit, provocat de o crasa neintelegere dintre portarul si un fundas de la Galaxy. La scorul de 2-1, in minutul 82, portarul David Bingham a iesit total gresit din poarta, a incercat sa respinga cu capul, dar balonul l-a lovit in fata pe fundasul Skjelvik si a intrat in poarta, dupa cum puteti urmari in imaginile de mai jos:LA Galaxy a jucat in 10 oameni inca din minutul 6 si putea pierde partida in prelungiri, dar atunci portarul Bingham si-a luat revansa dupa gafa de mai sus si a avut un mare reflex.Trupa lui Zlatan se afla pe locul 3 in clasament in conferinta de Vest, la mare distanta insa de liderul Los Angeles FC, cu 17 puncte avans.