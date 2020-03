Unul dintre cei mai buni atacanti ai ultimilor ani se retrage

Ziare.

com

Ajuns la 38 de ani, varful care in prezent evolueaza la AC Milan are de gand sa devina antrenor.Initial, Ibrahimovic dorea sa mai joace inca un sezon, insa indepartarea lui Zvonimir Boban din conducerea milanezilor l-a facut sa se razgandeasca.Astfel, Ibra nu-si va mai prelungi contractul cu AC Milan si va lua calea antrenoratului, scrie presa din Italia.Zlatan Ibrahimovic e unul dintre cei mari atacanti ai ultimelor decenii.A jucat in cariera sa pentru Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United, LA Galaxy si AC Milan.478 de goluri a marcat "Ibracadabra" in cele 798 de meciuri oficiale jucate la formatiile pe la care a trecut.In nationala Suediei are 116 prezente si 62 de goluri.I.G.