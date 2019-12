Zlatan Ibrahimovic a semnat cu Milan - oficial

Ziare.

Potrivit comunicatului oficial al italienilor, acordul poate fi prelungit cu inca un an in vara lui 2020."Revin la un club pe care il respect enorm si in orasul Milano, pe care il iubesc. Voi lupta alaturi de colegii mei pentru a schimba cursul acestui sezon. Voi da totul pentru a realiza acest lucru", a declarat Ibra.Suedezul va ajunge in Milano pe 2 ianuarie pentru a efectua vizita medicala si a fi prezentat oficial.El a mai jucat pentru AC Milan in perioada 2010 - 2012, reusind sa inscrie 56 de goluri in 85 de partide, devenind si campion al Italiei cu "diavolii".M.D.