Zlatan Ibrahimovic ar putea avea o destinatie complet neasteptata

"Daca va veni sa joace aici? Probabil, cred ca da. Insa numai Zlatan stie cu adevarat. El nu a spus niciodata asa ceva si, cu siguranta, nu trebuie sa-l intreb sau sa-i spun ca il dorim. Am ajuns sa il cunosc si el nu spune nimic pana cand nu este sigur 100%", a spus Jansson."Evident ca ne-am dori sa vina la noi. Ibrahimovic ar garanta un salt calitativ pentru intreaga echipa si in primul rand ar garanta o 'negociere' simpla pentru achizitionarea sa. Probabil ar fi o operatiune care m-ar innebuni", a adaugat, razand, oficialul lui Hammarby, component al selectionatei olimpice a Suediei la JO din 1992 de la Barcelona ''Sper ca este un sentiment reciproc. El este un mare profesionist, face totul cu o inteligenta extrema", a mai spus Jesper Jansson.In varsta de 38 ani, Zlatan Ibrahimovic a parasit Italia si s-a antrenat alaturi de jucatorii de la Hammarby in aceasta perioada de pauza generata de pandemia de coronavirus, in conditiile in care Suedia a fost una dintre putinele tari care nu a impus masuri stricte de izolare.