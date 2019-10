Zlatan Ibrahimovic face un anunt neasteptat

Ziare.

Cu doua luni inainte sa-i expire contractul cu Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic a postat un mesaj ambiguu pe Instagram, din care se poate intelege ca se va intoarce in La Liga."Buna, Spania! Ghici ce, ma intorc", a scris atacantul de 38 de ani, care a jucat la FC Barcelona in sezonul 2009-2010. In stagiunea urmatoare, Barca l-a imprumut la AC Milan In semifinalele Conferintei de Vest a MLS, Los Angeles Galaxy a fost eliminata de Los Angeles FC (3-5).Dupa eliminarea lui Galaxy, Ibrahimovic a spus: "Daca raman, va fi pentru binele MLS, fiindca toata lumea se va uita la campionat . Daca nu raman, nimeni nu-si va aminti de el."