Zlatan Ibrahimovic si-a gasit o noua echipa

Jucatorul scandinav (38 ani) a evolua in ultimele 18 luni in MLS, la echipa californiana, dar contractul sau va expira la finalul anului si mai multe cluburi europene au fost mentionate ca posibila destinatie pentru Ibrahimovic.Zlatan Ibrahimovic a jucat la Milan intre 2010 si 2012, marcand 42 de goluri in 61 de meciuri de campionat , iar Garber a precizat ca jucatorul va reveni in Serie A.''Zlatan este un tip foarte interesant'', a declarat Garber pentru ESPN. ''E un tip de 38 de ani, care va fi transferat de AC Milan, unul dintre cele mai mari cluburi din lume'', a mai spus seful MLS.Ibrahimovic a fost inclus in echipa ideala a MLS in 2018 si 2019, marcand 53 de goluri in liga americana.In acest sezon, Galaxy s-a oprit in semifinalele Conferintei de Vest, invinsa de concitadina Los Angeles FC cu scorul de 5-3.Pe 29 octombrie, Zlatan Ibrahimovic a dat de inteles, pe Instagram, ca va reveni in campionatul Spaniei. "Buna, Spania! Ghici ce, ma intorc", a scris atacantul de 38 de ani.