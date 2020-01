Zlatan Ibrahimovici a fost prezentat oficial la AC Milan si a surprins cu modestia sa. Ce numar va purta pe tricou

Ziare.

com

Marele "Ibra" a participat vineri dimineata la conferinta de presa de prezentare a sa la Milan, dezvoltand si subiectul ramanerii sale si din vara pe San Siro.Suedezul a semnat pentru moment un contract de doar 6 luni, pana in vara, dar cu posibilitate de prelungire pe inca un an: "Daca dupa cele 6 luni aici am rezultate bune, ok, voi continua. Altfel, nu ma intereseaza. Nu am venit aici pentru ca sunt Ibrahimovici! Incep de la zero si trebuie sa dau rezultate.Trecutul nu ma ajuta, ceea ce imi ofera un impuls de adrenalina este sa lucrez, sa am provocari si sa demonstrez. Eu asa lucrez", a fost declaratia plina de modestie, contrar obiceiurilor, a lui Zlatan in Italia.El a surprins si cu numarul de joc pe care si l-a ales, e vorba de numarul, o alegere inedita avand in vedere ultimele numere pe care le-a purtat la diversele sale echipe din cariera. In precedenta sa trecere de pe Meazza, Zlatan a purtat numarul 11 la Milan.In toata cariera sa, Ibra a strans 85 de meciuri in tricoul rosu si negru, a marcat 56 de goluri si a oferit 24 de pase de gol.El vine acum intr-un moment mai mult decat delicat la Milan, care ocupa locul 11 dupa o iarna foarte grea, cu rezultate foarte slabe. Ultima partida din 2019 a insemnat o mare umilinta, 0-5 cu Atalanta, al patrulea meci din istoria prestigioasa a acestei echipe cand a pierdut la o asa diferenta de scor, primul dupa 1998 incoace.D.A.