Zlatan Ibrahimovici a iesit la rampa si a marcat un gol splendid, primul de la revenirea la Milan intr-un meci oficial (Video)

Atacantul suedez (38 de ani) a revenit la Milan etapa trecuta in partida cu Sampdoria , terminata cu scorul de 0-0, el nefiind insa titular, ci intrand pe parcurs, dar nu a reusit sa faca in vreun fel diferenta pe tabela.In partida de sambata, Milan a evoluat in deplasare la Cagliari, iar "Ibra" a fost acum titular si dupa primele 45 de minute scorul era egal, 0-0.Imediat dupa pauza insa, Leao a marcat in minutul 46 dupa pasa lui Castillejo, iar in minutul 64, Zlatan a iesit la rampa si a reluat superb, la coltul lung, dupa o pasa perfecta venita de la Theo Hernandez, dupa cum puteti vedea mai jos in imagini VIDEO:Partida s-a terminat 2-0 pentru Milan, care urca dupa aceasta victorie pe locul 8 in Italia, cu 25 de puncte la activ, la 4 distanta de ultimul loc de Europa League, ocupat chiar de Cagliari.Ibrahimovici a revenit la Milan dupa aventura de la LA Galaxy in SUA. Nordicul a fost inclus in echipa ideala a MLS in 2018 si 2019, marcand 53 de goluri in liga americana.