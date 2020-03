Zlatan Ibrahimovici va pleca din vara de la AC Milan. Ce l-a facut sa ia aceasta decizie radicala - presa

Ziare.

La 38 de ani, Zlatan se va desparti de clubul italian in rosu si negru, dupa cum anunta presa italiana. Conform celor de la Sport Mediaset , atacantul suedez de origine bosniaca este total nemultumit de decizia luata de clubul "rossonero". Si anume aceea de a-l indeparta pe croatul Zvonimir Boban de la conducerea clubului si astfel va refuza orice oferta de prelungire a actualului contract, care expira in vara.Ibra a revenit la Milan in acest an dupa aventura de la LA Galaxy, semnand un contract pe 6 luni cu AC Milan, in luna ianuarie. In aceste doua luni, suedezul a marcat de 4 ori si a oferit si o pasa de gol in Serie A.Este a doua aventura pentru Zlatan la Milan, dupa perioada in care a evoluat pentru "diavolul milanez" intre 2010 - 2012.In cariera sa prodigioasa, Ibrahimovici a mai evoluat si pentru cluburi ca Juventus, Inter, FC Barcelona sau Manchester United Citeste si:D.A.